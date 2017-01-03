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Bursaspor Vakfında yeni dönem!

Tarih03 Ocak 2017 , 23:42

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Bursaspor Vakfında yeni dönem!

Bursaspor Vakfının yeni yönetim kurulu belirlendi. 

Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, vakıfta yeni dönemin, seçilen yönetim kurulu ile start aldığı bildirildi. 

Bursaspor Vakfında yeni yönetim ve denetleme kurullarında görev dağılımları şöyle gerçekleştirildi:

Yönetim Kurulu Asil: Ali Ay (Başkan), Ali Ademoğlu, Galip Sakder, Cem Öztürk, Şükrü Akyollu

Yönetim Kurulu Yedek: Ali İhsan Yeşilova, Tacettin Yazıcı, Mehmet Gülseçen, Gökçin Aras

Denetleme Kurulu Asil: Şerif Arı, Sabri Ersavaş

Denetleme Kurulu Yedek: Mesut Moral,Adnan Altınlı

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