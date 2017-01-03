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Bursaspor Vakfında yeni dönem!
03 Ocak 2017 , 23:42
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Bursaspor Vakfının yeni yönetim kurulu belirlendi.
Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, vakıfta yeni dönemin, seçilen yönetim kurulu ile start aldığı bildirildi.
Bursaspor Vakfında yeni yönetim ve denetleme kurullarında görev dağılımları şöyle gerçekleştirildi:
Yönetim Kurulu Asil: Ali Ay (Başkan), Ali Ademoğlu, Galip Sakder, Cem Öztürk, Şükrü Akyollu
Yönetim Kurulu Yedek: Ali İhsan Yeşilova, Tacettin Yazıcı, Mehmet Gülseçen, Gökçin Aras
Denetleme Kurulu Asil: Şerif Arı, Sabri Ersavaş
Denetleme Kurulu Yedek: Mesut Moral,Adnan Altınlı
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