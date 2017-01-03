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Carole için geliyorlar!

Tarih03 Ocak 2017 , 09:23

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Carole için geliyorlar!

Cimbom 'un sol beki Lionel Carole'e Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor. Lyon yetkililerinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızı idarecilerle masaya oturacağı kaydedildi. 

Lyon'un teklifinin 3.5 milyon euro olacağı öğrenildi. Yönetim ise yedeği bulunmayan 24 yaşındaki oyuncuyu satıp satmama konusunda kararsız..

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