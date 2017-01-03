Chedjou'ya milyonluk ceza!

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Tuzlaspor karşısında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atılan ve Galatasaray'da gözden düşen Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou'nun cezası belli oldu.

PFDK'nın açıklamasına göre Aurelien Chedjou, 3 maç ceza aldı. Galatasaray'da oyunculara sezon başında imzalatılan disiplin talimatnamesine göre Chedjou, ceza aldığı maç sayısı başına 260.000 EURO ödeyecekti. Buna göre Kamerunlu milli stoper, Galatasaray kulübüne 780.000 EURO ceza ödeyecek. Chedjou'nun cezası TL birimine çevrildiğinde ortaya çıkan ceza, bugünkü kur ile 2.9 milyon TL.