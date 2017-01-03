Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Chelsea'nin Kjaer ısrarı!

Tarih03 Ocak 2017 , 09:11

Yorum
Chelsea'nin Kjaer ısrarı!

Premier Lig’in güçlü takımı Chelsea’de Fenerbahçeli savunma oyuncusu Simon Kjaer konusunda yeni gelişmeler öne çıktı. İtalya’da La Gazzetta’nın haberinde Mavilerin menajeri Antonio Conte’nin transfer listesi sunduğu belirtildi.

Oscar’ın Çin’e satışı nedeniyle 60 milyon euro kazanan Chelsea’de Conte’ye 70 milyon euroya yakın bir bütçe sunulduğu aktarıldı. İtalyan teknik adamın transfer listesini tek tek hazırladığı aktarıldı.

Her mevkii için kafasındaki planı kağıda döken Conte’nin defanstaki ilk hedefinin Simon Kjaer olması dikkatlerden kaçmadı. Monaco’lu Sidibe ile beraber, Kjaer’in defanstaki ilk iki alternatif olduğu vurgulandı.

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih