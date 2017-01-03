Dilmen'den flaş Ekici yorumu!

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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dimen, TRT Spor'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gündemini değerlendirdi.

İşte öne çıkan konuşmaları;

Babel transferi

"Quaresma kabahatı sağda solda aramayacak. Ben niye gol atamıyorum diye kendinde arayacak. Babel transferi çok değerli bir transfer. Beşiktaş'ta şampiyonluk potansiyeli var. Caner'i çok severim. 3 büyüklerde de oynadı. İnşallah sakatlıktan döner. Kendine iyi bakarsa döndüğünde oynar. Ben Caner olsam gelecek sezona hazırlanırım."

Eto'o Beşiktaş'a gelirse..

"Eto'o Beşiktaş'a gelirse, şampiyonluk yüzdesini arttırır. Eto'o Beşiktaş'a gelirse, şampiyonluk şansını %15 daha arttırır. Takımlar oyuncu almak için oyuncu göndermek zorunda UEFA nedeniyle. Kafası başka takımda olan bir oyuncuyla Rıza hoca çalışır mı? Bilemiyorum. Eto'o bu ortamda gider. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA kriterleri var. Çiçekler, böcekler bitti artık."

Galatasaray'ın transfer gündemi

Ahmet Çalık, Galatasaray'a çok faydalı olur. Gençlerbirliği'nde 22 yaşında kaptan olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray Chedjou'yu gözden çıkarttı. Artık istemiyorlar. Ahmet Çalık gelip banko oynar demiyorum. Semih, Koray kolay kolay bırakmaz. Galatasaray'ın Ahmet Çalık için 4 milyon Euro vereceğini düşünmüyorum. Bruma'nın piyasası var ama 3 büyüklerden kime 10 kağıt verseler hemen gönderirler. Bruma da buna dahil. Bir takım gerekçeler sunarak oyuncuyu taraftarın önüne atmamak lazım.(Yasin Öztekin konusu) Yasin'in yaptığı nedir? Ahlaksızlık yapmamıştır. Takımın en çok gol atan 1. oyuncusudur. Ben Yasin'in kadro dışı kalmasına anlam veremiyorum. Galatasaray ne Yasin'ler gördü. Ama oyuncu saygısızlık yapmadığı halde 3 gol atıp kadro dışı kalıyorsa, hata yönetimdedir. Şampiyonluk yarışında olan bir takımın kadro boşaltmasını doğru bulmuyorum. (Yasin, Podolski) Podolski'yi beğeniyorum ama oyuncu oynamıyor, kadroda yok. Galatasaray'ın Garry Rodrigues ihtiyacı var. Ama ben Galatasaray'ın yerinde olsam santrafor alırım."

Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye..

"Karavayev'i seyrettim ama biraz daha seyredeceğim. Oyuncu süratli gözüküyor. Fenerbahçe'nin dar alanda oyunu değiştirecek oyuncuya ihtiyacı var. Tabelayı değiştirecek oyuncuya ihtiyacı var. Fenerbahçe, savunmacılar ve hücumcular diye ikiye ayrılmış durumda. Öndeki oyuncular formsuz olunca Fenerbahçe maç kazanamaz. Fenerbahçe Fernandao'yu vermez. Aatif Fenerbahçe'de olmazsa da olur. Trabzonspor'un Aatif'a ihtiyacı var. Mehmet Ekici'de Fenerbahçe'de çok iyi oynar. Mehmet Ekici'nin topa vurma özelliği var. İki kulübün takası en doğru tercihtir."

"Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'ye ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın fazlası bile var. Eğer istiyorsa boşuna istiyor. Ben Ekici'nin yerinde olsam Beşiktaş'a gitmem. Oynayabileceğim takıma giderim. Mehmet Ekici Beşiktaş'ta oynayamaz, bekler. Fenerbahçe'de Alper'i geriye atar ve oynar."

Hakem hataları..

"Bu yıl sanki hakem yanlışları olmaya başladı. MHK ekibi ile oturup konuşmalı. Fenerbahçe kendi açısından yarıştığı takımlara göre daha çok mağdurdur."