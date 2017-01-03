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Egemen Korkmez resmen Başakşehir'de!
03 Ocak 2017 , 18:14
AJANSSPOR- İsviçre 2. Lig ekiplerinden FC Wil, Egemen Korkmaz'ın Medipol Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu.
Kulübün resmi Internet sitesinden yapılan açıklamada 34 yaşındaki savunmacı ile yolların resmen ayrıldığı ve oyuncunun Medipol Başakşehir'e transfer olduğu duyuruldu.
Öte yandan Murat Akın'ın da FC Wil'den ayrılarak TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştığı belirtildi.
Ayrılan üçüncü isim ise Türkiye'den de tanıdığımız Roland Koch. Sportif direktör olarak görev yapan Koch karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini feshetti.
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