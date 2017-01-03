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Fenerbahçe Mehmet Ekici ile anlaştı!
03 Ocak 2017 , 16:29
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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Mehmet Ekici-Aatif Chahechouhe takasında büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
İki kulüp el sıkışırken oyuncular da birkaç pürüz dışında imzaya yaklaştı. Transferin gecikmesinin arkasındaki neden ise Beşiktaş'ın devreye girerek Tolgay Arslan'ı Trabzonspor'a teklif ettiği gelen haberler arasında. Bu gelişme nedeniyle Trabzonspor cephesinin kafasının karıştığı öğrenildi.
Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile her konuda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun da Trabzonspor yönetimine Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylemesi bekleniyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki takasın birkaç gün içinde olumlu sonuçlanacağı gelen haberler arasında.
Sarı-Lacivertliler'in üzerinde yoğun çaba sarfettiği bir başka takviye ise 10 transferi. Sarı-Lacivertliler için son olarak Inter forması giyen Jovetic ismi ortaya atıldı. İtalyan basını Jovetic'in Fenerbahçe'ye yakın olduğunu iddia etti.
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