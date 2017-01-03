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Fenerbahçe transferde Beşiktaş'a rakip oldu!
03 Ocak 2017 , 21:42
AJANSSPOR- Beşiktaş'ın stoper bölgesine düşündüğü isimlerden biri olan Matej Mitrovic için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi.
Hırvat basınında yer alan habere göre HNK Rijeka forması giyen 23 yaşındaki Mitrovic'e birçok talip var. Şu ana kadar en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği belirtilirken Fenerbahçe ve Napoli'nin de bu transfer için devrede oldukları kaydedildi.
Bu sezon Rijeka formasıyla 25 resmi maçta görev alan 1.87 boyundaki stoper 2 gol kaydetti.
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