Fenerbahçe'nin yenisinden Lens sözleri!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu. Birçok konuda konuşan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Jeremain Lens ile forma yarışına gireceklerini belirtti.

- Zorya zorluk çıkarmadı mı ayrılman konusunda?

İsteseler bunu yapabilirler ve gitmemi engelleyebilirlerdi çünkü 2017 yazına kadar geçerli sözleşmem vardı. Ancak anlayışlı davrandılar ve engel olmadılar.

- Zorya Teknik Direktörü Yuri Vernidub ile bu transferi konuştunuz mu?

Aramızda herşeyi konuştuk. Kendisi bana 'Seni kaybetmek istemem. Önemli bir oyuncusun. Ancak bu transferin senin için ne ifade ettiğini biliyorum. Böyle bir teklif belki de bir kere gelir' dedi. Transferin gerçekleşmesi için yardım etti.

Kontrat konusuna açıklık getirdi

- 2017 yazına kadar geçerli bir anlaşma mı, yoksa daha uzun süreli mi olacak?

Henüz sözleşme imzalanmadı. Bu Türkiye'de belli olacak. Ancak ön anlaşma olarak 6 aylık olacak. Satın alma opsiyonu ise olmayacak. Ne Türk tarafından bu opsiyonla ilgili bir talep geldi, ne de Shakhtar böyle bir şey istedi. 6 ay bittikten sonra uzatma için konuşulması muhtemel.

- Fenerbahçe'den bir yetkiliyle direkt temasın oldu mu?

Menajerim Vadim Shabliy bu görüşmeleri yürüttü. Kulübün CEO'su ve teknik direktör Dick Advocaat ile görüşmeler yaptı.

- Sağ kanatta oynaman durumunda Jeremain Lens ile forma rekabetine girmen gerekecek. Buna hazır mısın?

Neden olmasın, hazırım.

- Ukrayna liginde Lens'e karşı oynadın. Hollandalı için ne düşünüyorsun?

Kendisi Dinamo Kiev'de oynarken karşı karşıya gelmiştik. Çok hızlı bir futbolcu. Çılgın bir sürati var.

'Boyko bana tribünleri anlattı'

- Bir başka Ukraynalı Denys Boyko Beşiktaş'ın futbolcusu. Kendisine danıştın mı?

Diğerleri bana ne dediyse Boyko da aynı şeyi söyledi. İlk olarak tribünlerdeki atmosfere dikkat çekti. Herkesin futbolu yaşadığını söyledi.

- Zorya formasıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynadın, nasıldı?

Çok güçlü bir destek vardı. Taraftarlar takımlarını gerçekten ileri doğru itiyor ve iyi sonuçlar almalarını sağlıyor.

'Ukrayna'da Türkiye'dekinden kötü şeyler oldu'

- Türkiye'deki mevcut durumu, özellikle de İstanbul'daki durumu sorun etmiyor musun?

Ukrayna'da daha kötüleri de oldu. Yıllar boyunca biz de bu olaylara alıştık artık.

- Türkiye ligi Ukrayna'dakinden daha mı güçlü?

Zorya santrforu Vlad Kulach daha önce Eskişehirspor'da oynamıştı. Onunla konuştum. Orada çok rekabetçi bir mücadele olduğunu aktardı.

- Karabükspor'da oynayacak olan Eugene Seleznev ve Alexander Rybka ile karşılaşmaya hazır mısın?

Evet tabii ki (gülüyor)... Bence onlar da Türkiye'ye giderek iyi yaptılar. Çünkü eski kulüplerinde forma bulmakta sıkıntı çekiyorlardı. Uzun süreli kontratlar yaptılar, demek ki oynayacaklar.

Zor soru: 'Türkiye'de lider kim biliyor musun?'

- Şu an Türkiye Süper Lig'de liderin hangi takım olduğunu biliyor musun?

Evet biliyorum, İstanbul Başakşehir.

- Fenerbahçe'ye gitmen milli takımda yer bulman için etken mi, yoksa bunlar birbirinden farklı şeyler mi?

Evet etkisi olabilir. Fenerbahçe köklü bir kulüp. Hemen her kulvarda mücadele ediyorlar ve hepsinde hedefleri en üst noktaya çıkmak. Hedef hep kazanmak.

Milliyet