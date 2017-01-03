Flaş Mehmet Ekici gelişmesi!

Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalamayan ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Mehmet Ekici Trabzonspor'un Antalya kampına katılmadı.

İkinci yarı hazırlıkları için dün akşam saatlerinde Antalya Belek'te toplanan Trabzonspor, kampın ilk antrenmanını bugün 11.00'de gerçekleştirdi. Bordo Mavili kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici, Antalya kampında yer almadı.

Yabancı futbolcuların ülkelerinden dönüş için izinde olduğu belirtilirken, Mehmet Ekici'nin transfer görüşmeleri yapması için izinli olarak kampa gelmediği kaydedildi.

-İdman-

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren bordo-mavili takım, ilk idmanını kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdi.

Teknik ekibin yurt dışında oldukları için izin verdiği Mehmet Ekici, Dame N'doye, Matus Bero, Jan Durica, Fabian Castillo, Luis Ezequiel Ibanez, Ogenyi Onazi ile Togo'nun Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Serge Akakpo antrenmana katılmadı.

Akakpo haricindeki futbolcuların bu akşam kampa dahil olacağı ve yarınki idmana çıkacağı bildirildi.

Trabzonspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.