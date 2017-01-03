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Galatasaray Antalya yolcusu!
03 Ocak 2017 , 10:53
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Galatasaray Futbol Takımı, lige verilen arada 6 günlük iznin ardından çalışmalarına yarın başlayacak.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.
Belek'te 4 gün kamp yapacak Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak.
Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
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