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Galatasaray Antalya yolcusu!

Tarih03 Ocak 2017 , 10:53

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Galatasaray Antalya yolcusu!

Galatasaray Futbol Takımı, lige verilen arada 6 günlük iznin ardından çalışmalarına yarın başlayacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.

Belek'te 4 gün kamp yapacak Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

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