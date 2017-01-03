Galatasaray Ettifaq karşısında!

Galatasaray Futbol Takımı, 2016-2017 sezonu ikinci yarısı öncesindeki hazırlık programı çerçevesinde Suudi Arabistan’ın Al-Ettifaq takımıyla karşılaşacak. Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Suudi Arabistan’ın Dammam kentinde 1945 yılında üç kulübün bir araya gelmesiyle kurulan Al-Ettifaq, 1984 yılında Arap kulüplerinin katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşarak uluslararası arenada ülkesine kupa kazandıran ilk ekip olarak Suudi Arabistan futbol tarihinde ayrı bir konuma sahip bulunuyor.

Kırk yılı geride bırakan Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nde ise 37 şampiyonluğu Riyad ve Cidde’de yer alan beş kulüp kendi arasında paylaşırken 1982-1983 sezonunda tacın ilk kez bu iki kentin dışına çıkaran Dammam ekibi, 1986-1987 sezonunda bir kez daha mutlu sona ulaştı. 2013-2014 sezonunda alt lige düştükten sonra 2015-2016 sezonunda tekrar en üst seviyede mücadele eden Al-Ettifaq, bu sezon ise geride kalan 13 maç sonunda altı galibiyet, üç beraberlik ve 21 puanla altıncı sırada yer alıyor. Al-Ettifaq’ın teknik adamlık görevini ise Kasım ayından bu yana İspanyol Juan Carlos Garrido yürütüyor.

Maç: Al-Ettifaq - Galatasaray

Yer: Prens Muhammed bin Fahd Stadı, Dammam / Suudi Arabistan

Tarih: 09.01.2017 Saat: 19.00