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Galatasaray Vitor Hugo için masada!
03 Ocak 2017 , 17:49
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'ın transferine büyük önem verdiği Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo transferinde kritik saatlere girdi.
Galatasaray'ın yetkilendirdiği menajer birazdan Palmeiras kulübüyle resmen pazarlığa oturacak.
Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki savunmacının işinin bugün bitmesini bekliyor.
Galatasaray bu transfer için 5.5 milyon euro vermeyi kabul ediyor.
Skorer
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