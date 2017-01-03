Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Galatasaray Vitor Hugo için masada!

Tarih03 Ocak 2017 , 17:49

Yorum
Galatasaray Vitor Hugo için masada!

Galatasaray'ın transferine büyük önem verdiği Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo transferinde kritik saatlere girdi.

Galatasaray'ın yetkilendirdiği menajer birazdan Palmeiras kulübüyle resmen pazarlığa oturacak.
Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki savunmacının işinin bugün bitmesini bekliyor.
 
Galatasaray bu transfer için 5.5 milyon euro vermeyi kabul ediyor.

Skorer

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri