Galatasaray Vitor Hugo için masada!

Galatasaray'ın transferine büyük önem verdiği Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo transferinde kritik saatlere girdi.

Galatasaray'ın yetkilendirdiği menajer birazdan Palmeiras kulübüyle resmen pazarlığa oturacak.

Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki savunmacının işinin bugün bitmesini bekliyor.



Galatasaray bu transfer için 5.5 milyon euro vermeyi kabul ediyor.

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