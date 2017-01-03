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Galatasaray'da ayrılık yaşandı!

Tarih03 Ocak 2017 , 14:29

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Galatasaray'da ayrılık yaşandı!

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcu Hamit Altıntop ile olan sözleşmesini feshetti.

Kulüp yetkililerinde alınan bilgiye göre, Kolbeinn Sigthorsson'un ardından sözleşmesi feshedilen ikinci isim Hamit Altıntop oldu.

Tecrübeli futbolcu, sezon başında alacağı olan 1,6 milyon avro ücretinden feragat edip, aynı ücret karşılığı 1 yıllık yeni mukavele imzalamıştı.

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