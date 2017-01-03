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Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Tarih03 Ocak 2017 , 09:55

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Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Ligin ilk yarısında Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerden birisi de Josue olmuştu...

Porto'dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı yıldız geri dönmesi gündemde.

Porto'nun Sarı-Kırmızılı yönetimden Josue'yi geri istediği ve fazla süre alamayan Sambacı'yı 6 aylığına başka bir takıma kiralamak istediği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin de bu ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

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