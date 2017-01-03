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Galatasaray'dan flaş karar!

Tarih03 Ocak 2017 , 13:15

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Galatasaray'dan flaş karar!

Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan ve menajeri aracılığıyla savunma vermek istediğini kulübe ileten Yasin Öztekin yarın başlayacak kamp kadrosunda bulunmuyor.

Yönetim ayrıca Yasin Öztekin'den sözlü değil yazılı savunma istedi. 

Yasin bu süreçte U-21 takımıyla antrenmanlara çıkacak.

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