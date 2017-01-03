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Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi!
03 Ocak 2017 , 09:28
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Linnes, Cavanda ve Sabri'nin kötü performansı sonrasında yeniden sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray'da yönetimin gündemine sürpriz bir isim girdi...
Barcelona formasını giyen Aleix Vidal'le ilgilenen Sarı-Kırmızılılar'ın Osmanlısporlu Avdija Vrsajevic'e de talip olduğu ortaya çıktı. Yöneticilerin Ahmet Çalık için gittikleri Başkent'te Osmanlıspor ile de görüşme yaptığı öğrenildi. Galatasaray'ın bir miktar para ve oyuncu teklifinde bulunduğu belirlendi..
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