Galatasaray'ın gündemindeki Hugo'nun istatistikleri!

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Galatasaray'ın bir numaralı stoper adayı olduğu söylenen Brezilya takımı Palmeiras'lı Vitor Hugo, bu sezon Brezilya Serie A'da 35 maça çıktı. Oynadığı maçlarda 4 gol atan ve 1 golün de asistini yapan Brezilyalı oyuncu, %79 pas oranı ile dikkat çekti. Girdiği hava topu mücadelelerinin %64'ünü alan Hugo, %74 de top kapma oranıyla dikkat çekti.

Brezilya Serie A ekibi Palmeiras'ta 2. sezonunu geçiren Vitor Hugo, bu kulübe yine bir Brezilya kulübü olan America Mineiro'dan transfer olmuştu.