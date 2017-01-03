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"Galatasaray'ın ilgisi yeni değil"
03 Ocak 2017 , 21:17
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AJANSSPOR- Galatasaray'ın transfer etmek istediği Vitor Hugo için menajerinden kritik bir açıklama geldi.
Globoesporte'ye konuşan Lucas Lages, Hugo ile Galatasaray'ın haricinde Almanya, İtalya ve Portekiz'den takımların ilgilendiği söylerken, "Galatasaray'ın ilgisi yeni değil. Kasım ayında temasa geçmişlerdi. Vitor için her zaman teklifler alıyoruz. Şu ana kadar değişen bir şey yok, Palmeiras'ta kalacak. Transfer teklifi aldığı takdirde Palmeiras ile masaya oturacağız ve onu bırakıp bırakmayacaklarını göreceğiz. Vitor ile de konuşacağız. Eğer bir teklif gelmezse Palmeiras ile sözleşmesi var, devam edecektir" ifadelerini kullandı.
2015'ten bu yana Palmeiras forması giyen 25 yaşındaki savunmacının 2021'e kadar sözleşmsi bulunuyor.
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