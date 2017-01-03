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Gaziantepspor'dan iki hamle! Geliyorlar...

Tarih03 Ocak 2017 , 13:02

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Gaziantepspor'dan iki hamle! Geliyorlar...

Gaziantepspor’da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılar bir süredir ilgilendiği Muhammet Demir’in akşam Antalya'da takımın kamp yaptığı otele geleceği bildirildi.

Gaziantepspor Mami’nin yanı sıra yine Trabzonspor’dan Sefa Yılmaz’ın da Trabzon'dan sabah uçağıyla yola çıktığı bir aksilik yaşanmaması durumunda bu oyuncuların akşam futbol şube sorumlusu Mustafa Kızıl ile son bir görüşme yapacağı bildirildi. (Gaziantep Güneş)

Öte yandan Gaziantepspor'un; eski golcüsü Muhammet Demir ile prensipte anlaşma sağladığını ilk olarak Ajansspor.com duyurmuştu.

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