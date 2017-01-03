Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Gaziantepspor'un yenisi idmanda!

Tarih03 Ocak 2017 , 15:17

Yorum
Gaziantepspor'un yenisi idmanda!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümü için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gaziantepspor'da yeni transfer Marquinhos Pedroso, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına Serik ilçesine bağlık Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampla devam eden kırmızı-siyahlı ekipte Brezilyalı futbolcu Pedroso, sabah gerçekleştirilen idmanda takımla çalıştı. 23 yaşındaki sol bek, antrenman öncesi teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Gaziantepspor Kulübü, Marquinhos Pedroso'yu Brezilya'nın Figueirense takımından kadrosuna katmıştı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih