Gençlerbirliği resmen açıkladı!

AJANSSPOR - Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transferi an meselesi olan Ahmet Çalık'ın yerini doldurmak isteyen yönetim harekete geçti.

Milli stoperi Galatasaray'a göndermeyi düşünen Gençlerbirliği yönetimi, Ahmet Çalık'ın alternatifini Brezilya'da buldu. Brezilya'da Coritiba takımında forma giyen 25 yaşındaki Luccas Claro, Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

Başkent ekibinden yapılan resmi açıklamada, "Ara transferde kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam eden kulübümüz, ikinci transferini de yaptı. Kulübümüz, Brezilya Serie A takımlarından Coritiba’da forma giyen defans oyuncusu Luccas Claro ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. 25 yaşındaki stoper, Coritiba formasıyla 109 resmi maça çıktı ve takımına 7 gollük katkıda bulundu." denildi. Öte yandan Claro, bu akşam Antalya’ya gelerek devre arası kampına katılacak.