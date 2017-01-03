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Gençler'in yenisi idmanda!
03 Ocak 2017 , 23:05
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarına başladı.
Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Ümit Özat yönetiminde çalışan Gençlerbirliği'nde yeni transfer Jonathan Ring de idmana katıldı.
Yaklaşık 1.5 saat süren ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Diğer yandan kırmızı-siyahlıların Rumen futbolcusu Bogdan Stancu'nun, kampa henüz katılmadığı belirtildi.
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