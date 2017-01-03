Hamit'in maliyeti şok etti!

-AJANSSPOR

2012-2013 sezonunun başında Real Madrid'den Galatasaray'a 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Hamit Altıntop, bugün Galatasaray tarafından serbest bırakıldı. Galatasaray Kulübü, Hamit’e sözleşmesinin feshi için 850 bin Euro ödeyecek.

Geldiği günden itibaren sakatlıklarla boğuşan ve bekleneni veremeyen milli futbolcu, Galatasaray formasıyla 4.5 sezonda çıktığı 93 maçta 5 gol atabildi. Tecrübeli oyuncu, 2015-2016 sezonunda ise hiçbir karşılaşmada forma giyemedi.

Hamit Altıntop, Galatasaray'da oynadığı 4.5 sezonda 12.5 milyon euro sabit ücret aldı. Bonservis bedeli de eklenince, Hamit'in Galatasaray'a maliyeti 16 milyon euro'yu buluyor. Bu maliyet bugünkü kura göre yaklaşık 60 milyon TL ediyor.