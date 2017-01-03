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Hasan Ali'den Karavaev yorumu!
03 Ocak 2017 , 10:03
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Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Oleksandr Karavaev'in transfer sürecindeki detaylar netleşmeye başladı.
Buna göre 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, teknik heyetin dikkatini ilk olarak Avrupa Ligi'nde oynanan Zorya Luhansk maçında çektiği bildirildi. İstanbul'da oynanan karşılaşmada ise daha ciddi şekilde izlenen Karavayev için Dick Advocaat'ın olumlu görüş bildirmesi üzerine transferine karar verildiği ortaya çıktı. Harika biri, boş bırakmaya gelmez Hasan Ali de iki kez karşı karşıya oynadığı Ukraynalı futbolcu için "Zorya bütün hücum organizasyonlarını onun üzerinden yaptı. Harika bir oyuncu. Oyun zekası çok yüksek ve asla boş bırakmaya gelmez. Çok faydası olur; bunu garanti ediyorum" diyerek yeni takım arkadaşına kefil oldu.
PERŞEMBE YA DA CUMA GÜNÜ İMZAYI ATIYOR
Sezonun ilk yarısını Zorya'da kiralık olarak geçiren Karavayev'in perşembe ya da cuma günü sözleşmeye imza atıp ardından takım kampına katılacağı öğrenildi.
BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRİR
Ukraynalı gazeteci Vasly Pekhno, yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavayev'e övgüler yağdırdı. Pekhno, "Onun en büyük özelliği hızı ve son dokunuşlarıdır. Başladığı atağı bitirir. Hem skor yapar hem de gol attırır. Shakhtar Donetsk, onunla ilgili önemli planlar yapıyor. O nedenle daha önce Avrupa'dan gelen büyük teklifleri değendirmeyip Zorya'ya kiralamışlardı" şeklinde konuştu. (Fotomaç)
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