Hayal kırıklığının bedeli belli oldu!

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Galatasaray'da forma giyen Salih Dursun Antalyaspor'a kiralanırken, sarı kırmızılı takımda hemen hemen hiç oynama fırsatı bulamayan sağ bekin maliyeti dikkati çekti.

2013-2014 sezonu devre arası transfer döneminde 2.500.000 Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Salih Dursun, sözleşmesi gereği yıllık 600.000 Euro alıyor. Bu 4 sezon içinde sadece ilk geldiği sezon olan 2013-2014 2. yarısı ve bu sezonun ilk yarısı Galatasaray'da kadroya girebilen sağ bek, sadece 9 maçta forma giyebildi ve gol atamadı.

2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarını kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren Dursun, burada oynadığı 56 maçta 2 gol atmayı başarmıştı. Geçen sezon Galatasaray'ın, Trabzonspor'u konuk ettiği ve 2-1 kazadığı maçta, hakemin Trabzonspor'a gösterdiği 3 kırmızı karta tepki gösteren dönemin Trabzonspor futbolcusu Salih Dursun, hakemin elinden kırmızı kartı çekip kartı ona göstererek oyundan atılmıştı. Karşılaşmayı 4 kırmızı kartla kapatan Trabzonspor, Trabzon'da Salih'in hakeme kırmızı kart gösterdiği pozisyonun heykelini yapmıştı.

Öte yandan; Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi sitesinden yaptığı açıklamaya göre Salih Dursun, 2016-2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor'da forma giyecek ve Galatasaray oyuncuya sezon sonuna kadar 250.000 TL'lik ödeme yapacak. Ayrıca Antalyaspor, 15 Haziran 2017 tarihine kadar 250.000 TL bonservis ödemek kaydıyla oyuncuyu satın alma hakkına sahip.