Yeni yıla sevgilisi Rose Bertram ile birlikte Dubai'de giren Gregory van der Wiel, kadro dışı kalmaktan çok da şikayetçi görünmüyor. Hollandalı futbolcusu, "Hayat devam ediyor. Sezon başı farklı hisler taşıyordum, şimdi farklı. Bu durum da profesyonelliğin bir parçası. Ben sorumluluklarını bilen biriyim. Buna tek başına idman yapmak da dahil" dedi.

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