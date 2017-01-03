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Hocası, Rodrigues'e sert çıktı!

Tarih03 Ocak 2017 , 23:31

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Hocası, Rodrigues'e sert çıktı!

AJANSSPOR- PAOK Teknik Direktörü Vladimir Ivic'ten 1-0 kazanılan Levadiakos maçı sonrası Garry Rodrigues açıklaması geldi. 

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rodrigues için "PAOK forması giymek isteyen bizimle olacaktır" diyen Ivic, "Eğer kim istemiyorsa bizimle olmayacak. Yönetimle onun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili konuşacağım. Kararı hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu. 

Garry Rodrigues, Levadiakos maçının kadrosunda yer almadı. 

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