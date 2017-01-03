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İmza töreni ertelendi!

Tarih03 Ocak 2017 , 23:41

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İmza töreni ertelendi!

Trabzonspor'un 2 oyuncu için planladığı imza töreni ertelendi.

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da düzenlenmesi planlanan imza töreninin ertelendiği öğrenildi.

Trabzonspor’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na görüşmelere başladığını duyurduğu Emmanuel Mas ve Joao Pereira için Antalya kampında yarın düzenlenmesi planlanan imza töreninin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.  

TrabzonAjans

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