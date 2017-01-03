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İspanya'dan sürpriz iddia!
03 Ocak 2017 , 09:47
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Ryan Babel transferinden önce yöneticilerden Bakambu'nun transfer edilmesini istemişti... fakat yönetim UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyemeyeceği için Fransız oyuncuyu kabul etmemişti.
Radio Cadena Ser, La Liga'da ilk yarıyı sakatlıklar yüzünden verimli olarak geçiremeyen Bakambu'ya Galatasaray'ın talip olduğunu iddia etti.
Türk takımının rehabilitasyon sürecinde Bakambu'ya ev sahipliği yapmak istediği sezon sonunda ise Villarreal'e dönerek kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.
Fotospor
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