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İşte Bruma'nın alternatifleri!
03 Ocak 2017 , 09:45
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Galatasaray'da Bruma sonrası hazırlıkları başladı... menajeri Catio Balde'nin sözleşme yenilemeye yanaşmaması ve oyuncusu için takım aradığını yönetime iletmesinden sonra adaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
İlk aday olarak PAOK'ta kadro dışı bırakılan Garry Rodrigues'in adı ortaya atılırken diğer adaylar ise Lorenzo Melgarejo ve Jimmy Durmaz olarak ortaya çıktı.
Jimmy'nin Türkiye'yi bilmesi ve şu ortamda transferi sırasında güvenliği bahane etmesi beklenmiyor.
Paraguaylı Melgarejo'nun en büyük özelliği ise golcü bir kanat oyuncusu olması Bu sezon Spartak Moskova'da her ne kadar beklentileri karşılayamasa da geçen sezon 27 maçta 10 gol ve 3 asistle oynaması bu oyuncuyu da adaylar arasına soktu.
Fotospor
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