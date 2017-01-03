İşte Chedjou'ya verilen ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gerçekleştirdiği toplantı sonrası aldığı kararları açıkladı. Yapılan açıklamada Galatasaray forması giyen Aurelien Chedjou’nun cezası da belli oldu.



Sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören tecrübeli futbolcusuna 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira da para cezası verildiği bildirildi. Öte yandan Galatasaray'ın da Chedjou'ya 780 bin euro para cezası vereceği öne sürüldü. Ayrıca, bazı kulüplere çeşitli cezalar da verildi.

İşte söz konusu kulüplere verilen cezalar :



1- TUZLASPOR Kulübünün 28.12.2016 tarihinde oynanan TUZLASPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.12.2016 tarihinde oynanan TUZLASPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada, GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada, GALATASARAY A.Ş. sporcusu AURELİEN BAYARD CHEDJOU FONGANG'ın rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin; 29.12.2016 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"