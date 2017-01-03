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İşte Mehmet Ekici'nin Süper Lig istatistikleri

Tarih03 Ocak 2017 , 16:46

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İşte Mehmet Ekici'nin Süper Lig istatistikleri

Trabzonspor'un Antalya kampına katılmayan ve Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşan Mehmet Ekici'nin Süper Lig kariyeri dikkat çekiyor.

Trabzonspor'da orta saha mevkinde oynayan Mehmet Ekici'nin Süper Lig kariyeri şöyle;

KULÜP TRABZONSPOR
MAÇ 62
GOL 16
ASİST 13
iSABETLİ PAS ORT. 30,1
İSABETLİ ŞUT 60
SARI KART 17
KIRMIZI KART 0

 

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