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İşte Mehmet Ekici'nin Süper Lig istatistikleri
03 Ocak 2017 , 16:46
Trabzonspor'un Antalya kampına katılmayan ve Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşan Mehmet Ekici'nin Süper Lig kariyeri dikkat çekiyor.
Trabzonspor'da orta saha mevkinde oynayan Mehmet Ekici'nin Süper Lig kariyeri şöyle;
|KULÜP
|TRABZONSPOR
|MAÇ
|62
|GOL
|16
|ASİST
|13
|iSABETLİ PAS ORT.
|30,1
|İSABETLİ ŞUT
|60
|SARI KART
|17
|KIRMIZI KART
|0
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