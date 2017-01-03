İstenmeyen adam ilan edildi!

AJANSSPOR- Nantes kulübü başkanı Waldemar Kita, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshettiği Kolbeinn Sigthorsson'u bir daha takımda görmek istemediğini söyledi.

L'Equipe gazetesine özel bir röportaj veren Kita, Galatasaray ya da Kolbeinn'den herhangi bir çağrı almadıklarını söylerken, "Her şey oldu bittiye getirildi. Şu anda Sigthorsson nerede bilmiyorum. Galatasaray ile anlaşmış olabilir ancak bizimle konuşmalıydı. Güvenlik gerekçesiyle Türkiye'de kalmak istemediğini duydum. Bunu anlayabilirim ancak beni haberdar etmesi gerekirdi. Onun oynamasını istiyorduk çünkü fizik olarak iyi durumda değildi. Nantes'ta kalması mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

2015'te Ajax'tan Nantes'a transfer olan İzlandalı golcü, bu sezon başında ise kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti. Kolbeinn sakatlığı nedeniyle süre alamadan takımdan gönderildi.