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Kaptan Volkan iddialı!
03 Ocak 2017 , 09:31
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Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi ve kaptanı Volkan Demirel, takım olarak çok iyi bir ivme yakaladıklarını ve çıkışlarının 2. yarıda devam edeceğini söyledi.
İYİ MÜCADELE EDİYORUZ
Tecrübeli kaleci, "Ligin 2. yarısına 5-6 maçlık bir galibiyet serisiyle girersek liderliği ele geçirmek için beklemeyiz. Sistemin oturmuş olması ve mücadele gücümüz bizim en büyük kozumuz" dedi.
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