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Kaptan Volkan iddialı!

Tarih03 Ocak 2017 , 09:31

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Kaptan Volkan iddialı!

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi ve kaptanı Volkan Demirel, takım olarak çok iyi bir ivme yakaladıklarını ve çıkışlarının 2. yarıda devam edeceğini söyledi.

İYİ MÜCADELE EDİYORUZ
Tecrübeli kaleci, "Ligin 2. yarısına 5-6 maçlık bir galibiyet serisiyle girersek liderliği ele geçirmek için beklemeyiz. Sistemin oturmuş olması ve mücadele gücümüz bizim en büyük kozumuz" dedi.

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