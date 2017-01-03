Karavaev'in kefili eski Fenerbahçeli!

Ara transferde Fenerbahçe’nin renklerine kattığı Olexander Karavaev’in sürpriz şekilde sarı lacivertlilere transferinin perde arkasında, Dinamo Kiev’in hocası Sergiy Rebrov’un olduğu ortaya çıktı...



Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu an Dinamo Kiev’in teknik direktörlüğünü yapan Rebrov, Karavaev hakkında “İyi oyuncu, alırsanız size faydalı olur” deyince transfer için son karar Dick Advocaat’a bırakıldı.



Hollandalı hoca, ülkesinde kendisine yardımcı olan scout ekibinden Karavaev ile ilgili son raporları alıp, kendisine gönderilen analiz görüntülerini izledi.

İKİ BÖLGEDE DE OYNUYOR

Tecrübeli teknik adam da Ukraynalı oyuncunun kendilerine faydalı olabileceğini yönetim kuruluna iletildi ve son karar böylece verildi.



Karavaev’in transferiyle sarı lacivertliler kanatlarda çok yönlü bir oyuncuya kavuşmuş oldu. Hem sağ bek, hem orta alanın sağında hem de solunda oynayan Karavaev’in en etkili olduğu mevki ise orta alanın sağı.



Oyuncuyu burada oynattığı zaman Lens’i sola almayı planlayan Advocaat, genç futbolcudan zaman zaman Volkan Şen’in yerine sol kanatta da faydalanabileceğini düşünüyor. İki kanadı da iyi kullanabilen Karavaev, Advocaat’ın elini ikinci yarıda çok rahatlatacak.



Kaynak: Hürriyet