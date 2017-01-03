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Kayserispor'da kongre tarihi belli oldu

Tarih03 Ocak 2017 , 19:50

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Kayserispor'da kongre tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da seçimli olağanüstü kongrenin 18 Ocak Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongrenin 25 Ocak'ta çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi. Kongrede, denetim ve disiplin kurularının da belirleneceği de aktarıldı.

Sarı-kırmızı kulüpte, 24 Aralık 2016'da yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmişti.

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