Kayserispor'da mesai başlıyor..

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına yarın Antalya'da yapacağı çalışmayla başlayacak.

Teknik sorumlu Ertuğrul Seçme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 haftalık iznin ardından takımın yarın Antalya Belek'te toplanacağını söyledi.

Yaklaşık 10 günlük kamp çalışması planlandığını dile getiren Seçme, hedeflerinin Kayserispor'u ligin ikinci bölümüne en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirterek, "Kampı verimli şekilde geçirmek istiyoruz. Bu dönemde hazırlık maçları yapmayı da planlıyoruz. Umarım en hazır şekilde ligin ikinci bölümüne başlarız." dedi.

Ertuğrul Seçme, futbolculardan Samba Sow ile Alain Traore'nin Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla ülkelerinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.