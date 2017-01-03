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Kayserispor'da şok!

Tarih03 Ocak 2017 , 16:27

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Kayserispor'da şok!

AJANSSPOR ÖZEL-

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'da şok gelişme!

Kayserispor'da yönetim ve teknik direktör belirsizliği devam ederken Sarı-Kırmızılı camiaya bir kötü haberde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi.  Kayserispor'un geçmiş  dönemden toplamda 12 Milyon TL borcu olduğu ve 7 Milyon TL'nin transfer yasağının gelmemesi için Cuma gününe kadar federasyona ödenmesi gerektiği belirtildi. Kayserisporlu yetkililerin Ankara ve İstanbul'da girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan,  Kayserispor Süper Lig'de ilk yarıyı 12 puanla 16. sırada tamamladı.

 

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