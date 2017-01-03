Konyaspor'a yeni yıl sürprizi!

Atiker Konyaspor'da, Gümüşhanespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4.hafta maçı öncesinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ile oyuncular özel bir yeni yıl sürprizi yapıldı.

Yaklaşık iki haftalık bir çalışma sonrasında her oyuncunun kendisini en iyi ifade ettiği fotoğrafları ile Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takıma ilk imzayı attığı günden bu yana geçen sürenin titiz bir çalışma sonrasında hazırlanan bölümü LED ışık uygulaması ile kabartmalı bir şekilde yapılarak Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu çıkış koridorlarına uygulandı.

Oyuncular Gümmüşhanespor maçı öncesinde zemini kontrol için sahaya çıktıkları anda kendi fotoğraflarından oluşan bu güzel çalışma ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın da beğendiği çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden futbolcular, bu anı ölümsüzleştirmek adına kendi maketleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.