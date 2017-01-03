Landel ile yollar ayrıldı!

AJANSSPOR- Gençlerbirliği, Gineli oyuncusu Guy-Michel Landel ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmenin feshedildiği belirtilirken oyuncuya yaptığı katkılar için teşekkür edildi.

2015'te Orduspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 resmi maçta görev almış ve 1 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.