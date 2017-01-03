Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, ligde kalmak istediklerini, ilk 16 haftalık bölümde topladıkları 18 puanın kendileri için yeterli olmadığını söyledi.

Kalpar, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarı hazırlıklarına eksik kadro ile başladıklarını kaydetti.

Antrenmana 14 oyuncunun çıktığını, bir süre sonra tam kadro ile çalışacaklarını belirten Kalpar, "Gidecek ve gelecek oyuncularımız olacak. Az da olsak çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kalpar, yarın bir otelde kampa gireceklerini, bu süreçte bir de hazırlık maçı yapacaklarını ifade ederek, "Kendi işimize bakıp, en iyisini, en doğrusunu yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki Çaykur Rizespor maçına iyi hazırlanmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca da tam kadro ile hazırlanırsak bu bizim lehimize olur, inşallah bunu gerçekleştiririz." diye konuştu.

İlk yarı performansı

Aytemiz Alanyaspor'un ilk yarıdaki performansına değinen Kalpar, Süper Lig'e yeni çıkmış ve yeni oyunculardan kurulu bir takım olarak iyi durumda olduklarını belirtti.

Kalpar, ortaya koydukları oyunla ilk 16 haftayı 18 puanın üzerinde bitirme şansına sahip olduklarını ancak bunu başaramadıklarını kaydederek, "Bu bizim dezavantajımız oldu. İstatistikler de şunu gösteriyor; lige yeni çıkmış takımlardan genellikle ikisi düşer, biri ise garanti düşer. Biz ligde kalmak istiyoruz. Bunun için de aldığımız 18 puan bizim için yeterli değil. İkinci yarıda da en az bu kadar puan almalıyız ki ligde kalalım. Bunun bilinci içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Doğru oyuncuları bulmamız gerekiyor"

Kalpar, basın mensuplarının transferle ilgili sorularını şöyle yanıtladı: "Yönetim ve başkanımızla konuştuk. Bir çalışma içerisindeler. İkinci transfer döneminde oyuncu bulmak, almak kolay değil. Mümkün olduğunca doğru oyuncuları bulmamız gerekiyor. Bunun üzerine arkadaşlarımız çalışma içerisindeler. Ahlaklı ve takımımıza katkı sağlayacak oyuncular için çalışıldığını biliyorum. Aytemiz Alanyspor'u Süper Lig'de tutabilmek için iyi bir ekip oluşturmak istiyoruz."

11 eksik var

Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını sakatlıkları süren, izinli olan ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan 11 futbolcusundan yoksun sürdürdü.

Antrenmana Isaac Sackey, Kenneth Omeruo, Lamine Gassama, Sajad, Fabrice N'Sakala, Nuru Suley, Vagner Love, Guerrier, Deniz Vural, Erhan Kartal ve Gökay Iravul katılmadı.

İdmanda futbolcular sahada ısınma hareketlerinin ardından salonda kuvvet çalışması yaptı.