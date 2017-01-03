Mehmet Ekici'de flaş gelişme!

Ara transfer döneminin gözdesi Mehmet Ekici rötarlı olarak Trabzonspor kampına katıldı. Yönetim ve Ersun Yanal'dan kampa katılmamak için izin isteyen Ekici, akşam saatlerinde takıma dahil oldu!

Mehmet Ekici transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği Trabzonspor'un yıldızı, takımının bugün başlayan kampına gecikmeli olarak katıldı..

Yöneticilerle görüşen Mehmet, "Bu şartlarda kampta faydalı olamam. Sakince düşünüp, karar vermek istiyorum" dedi. Teknik direktör Ersun Yanal'a da bu talebini ileten yıldız orta saha oyuncusu olumlu yanıt aldı. Ancak Ekici, gün içerisinde yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonspor kampına katılma kararı aldı.

Yıldız orta saha oyuncusu akşam saatlerinde Antalya'ya uçarak, kamp merkezi olan Belek'te takıma dahil oldu.

Beşiktaş da devrede

Bilindiği üzere Trabzonspor, Mehmet Ekici'ye karşılık Fenerbahçe'den Aatıf'ı istemiş ancak Faslı yıldız oyuncu Karadeniz'e gitmeyi kabul etmemişti. Aatıf'ın ikna edilmesi halinde transferin resmileşmesi ve Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'yle sözleşme imzalaması bekleniyor. Diğer yandan Beşiktaş'ın da Mehmet Ekici için ciddi hamleler yaptığı iddiası var.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın özellikle Mehmet Ekici transferinde çok ısrarcı olduğu biliniyor.

Fanatik