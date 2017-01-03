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Melo, Inter'den ayrıldı!

Tarih03 Ocak 2017 , 16:43

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Melo, Inter'den ayrıldı!

AJANSSPOR- Felipe Melo, Inter ile olan sözleşmesini feshetti. 

Yıldız oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamaya göre Melo, Inter ile sözleşmesinin feshi konusunda kesin anlaşma sağladı. Brezilyalı orta sahanın bir sonraki adresi Brezilya Serie A'nın son şampiyonu Palmeiras olacak. 

 

Bu sezon 10 resmi maçta 499 dakika süre alan 33 yaşındaki oyuncu 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. 

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