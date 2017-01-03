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Mustafa Denizli'den Linnes önerisi!

Tarih03 Ocak 2017 , 08:39

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Mustafa Denizli'den Linnes önerisi!

Martin Linnes geçen sezon devre arasında transfer edildiğinde Galatasaray’ın başında olan Mustafa Denizli, Norveçli oyuncuyla ilgili olarak Riekerink’e öneride bulundu.

Kurt hoca, “Linnes’in ismini listeye yazdığımda, aslında onu sağ bek olarak düşünmemiştim. Eğer görevde kalmaya devam etseydim, onu sağ önde veya orta alandaki 3’lüde tempo yapan oyuncu olarak kullanacaktım. Onun böyle daha faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

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