Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

"Podolski, Çin'e transfer oldu"

Tarih03 Ocak 2017 , 17:00

Yorum
Podolski, Çin'e transfer oldu

AJANSSPOR- Lukas Podolski ile ilgilendiği öne sürülen Flamengo, Alman oyuncunun Beijing Guoan ile anlaştığını açıkladı. 

Podolski'nin Flamengo'ya transfer olacağı iddiaları üzerine bir açıklama yapan başkan yardımcısı Flavio Godinho, "Açıklanan rakamları gördünüz mü? Hiçbir Brezilya kulübü böyle ücretleri ödeyemez. Bazı oyuncular Flamengo'ya sempati duyabilir ancak bazılarının transferi imkansız" dedi. 

Podolski Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası esnasında Flamengo forması ile poz vermiş ve büyük sempati toplamıştı. 

Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano da Podolski'nin Çin'e transferinin kesinleştiğini söyledi. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me