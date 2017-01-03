"Podolski, Çin'e transfer oldu"

AJANSSPOR- Lukas Podolski ile ilgilendiği öne sürülen Flamengo, Alman oyuncunun Beijing Guoan ile anlaştığını açıkladı.

Podolski'nin Flamengo'ya transfer olacağı iddiaları üzerine bir açıklama yapan başkan yardımcısı Flavio Godinho, "Açıklanan rakamları gördünüz mü? Hiçbir Brezilya kulübü böyle ücretleri ödeyemez. Bazı oyuncular Flamengo'ya sempati duyabilir ancak bazılarının transferi imkansız" dedi.

Podolski Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası esnasında Flamengo forması ile poz vermiş ve büyük sempati toplamıştı.

Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano da Podolski'nin Çin'e transferinin kesinleştiğini söyledi.