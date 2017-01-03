Sabri 13.5 milyon euro yedi!

Fatih Terim’in üçüncü döneminde sağ bek krizine Eboue ile çözüm bulan Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu ile yollar ayrıldıktan sonra bu bölgeye bir türlü çare bulamadı.

Sarı-Kırmızılılar sadece son 3 yılda, sağ beke tam 6 futbolcu transfer etti. Bu transferler için toplamda 13 milyon 500 bin Euro, yani bugünün kuruyla 50 milyon Lira civarında para ödeyen Galatasaray, yine de döndü dolaştı ve formayı Sabri Sarıoğlu’na teslim etmek zorunda kaldı.

Cim Bom bu devre arası döneminde de sağ bek almaya çalışıyor. Eğer Barcelona’dan Vidal’le anlaşma sağlanırsa, İspanyol oyuncu Aslan’ın yeni beki olacak. Camianın en büyük arzusu ise İspanyol yıldızın kaderinin bundan önceki sağ bekler Veysel Sarı, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Grosskreutz, Linnes ya da Cavanda’ya benzememesi yönünde...

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